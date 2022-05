Star Wars: The Bad Batch - Erster Trailer zu Staffel 2 steht bereit

Disney setzt die Animationsserie Star Wars: The Bad Batch noch in diesem Jahr fort. Anlässlich der Star Wars Celebration wurde am Wochenende ein erster Trailer veröffentlicht, der schon einmal auf die kommenden Ereignisse einstimmt und die Rückkehr einiger bekannter Gesichter bestätigt.The Bad Batch ist der Nachfolger der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars und stellt die Einheit 99 der Klonkrieger in den Mittelpunkt. Diese setzt sich aus genetisch veränderten Klonen zusammen, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Nach dem Ende der ersten Staffel muss sich die Einheit nun an eine vollkommen neue Situation gewöhnen, allerdings verrät der erste Trailer noch nicht wirklich, wie es genau weitergeht.Fest steht aber, dass Imperator Palpatine einen Auftritt in der Serie haben wird - und auch der Wookie Gungi ist im Video kurz mit einem Lichtschwert zu sehen. Der Jedi-Schüler spielte bereits in The Clone Wars mit und hat offenbar die Order 66 überlebt.Star Wars: The Bad Batch startet im Herbst 2022 bei Disney+. Ein genaues Datum gibt es bislang allerdings noch nicht.