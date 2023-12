Test Drive Unlimited Solar Crown: Neuer Trailer zum Rennspiel

Herausforderungen an jeder Straßenecke

Der Entwickler Nacon hat einen neuen Trailer zum Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown geteilt, welches nächstes Jahr für PC sowie die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. Das Video rückt vor allem das kompetitive Gameplay in den Vordergrund und zeigt, welchen Herausforderungen sich Spieler stellen können.Schauplatz von Test Drive Unlimited Solar Crown ist Hongkong Island, das die Entwickler 1:1 nachgebaut haben - für Spieler gibt es also viel zu entdecken, wenn sie die offene Karte auf eigene Faust erkunden. Wer möchte, kann aber natürlich auch an vielen Wettbewerben teilnehmen und sich seinen Platz an der Spitze der Racing-Szene erobern. Dazu zählen verschiedene Disziplinen wie Rundkurse, Sprints oder Zeitrennen, aber auch zeitlich limitierte Live-Events.Spieler können außerdem spontan andere Fahrer herausfordern. Nehmen diese an, startet ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf einer zufällig generierten Route. Der Einsatz sind hierbei aber kostbare Solar Coins, sodass besser nicht jede Herausforderung unüberlegt angenommen werden sollte.Das neue Video gibt zusätzlich einen kurzen Einblick in die Anpassungsmöglichkeiten für das eigene Fahrzeug. Modifikationen können nicht nur die Performance und das Handling des Flitzers verbessern, sondern auch für einen individuellen Look sorgen, um sich so von anderen Mitspielern abzuheben.Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein genaues Erscheinungsdatum hat Nacon aber bisher nicht verraten.