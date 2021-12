Termin und neuer Trailer zur Uncharted Legacy of Thieves Collection

Sony und Naughty Dog legen im Januar die beiden Spiele Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy als Bundle neu auf. Das Besondere: Neben einem Release für die PlayStation 5 erscheinen die Spiele auch für den PC - es sind somit die ersten beiden Teile der Reihe, die dann offiziell auf dieser Plattform spielbar sind. Heute gibt es einen neuen Trailer zur Uncharted Legacy of Thieves Collection.Der Trailer zeigt Ausschnitte aus der PlayStation 5-Version der beiden Abenteuer, welche nun noch einmal als gutes Stück schöner als auf der PlayStation 4 (Veröffentlichung: 2016 sowie 2017) aussehen. Spieler können zwischen drei Grafikmodi wählen und so in 4K mit 30 FPS, mit 60 FPS oder in 1080p mit 120 FPS zocken. Ladezeiten sind aus beiden Spielen nahezu verschwunden und räumliches 3D-Audio sowie haptisches Feedback und die Nutzung der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden ebenfalls unterstützt.Auf dem PC dürfte die Uncharted Legacy of Thieves Collection natürlich noch deutlich mehr Grafikoptionen bieten, Details hierzu hat Sony aber noch nicht geteilt, dies gilt auch für die Systemanforderungen - und das Erscheinungsdatum. Auf der PlayStation 5 stürzen sich Nathan und Chloe hingegen ab dem 28. Januar 2022 ins Abenteuer.