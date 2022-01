Uncharted: Legacy of Thieves Collection zeigt sich im Launch-Trailer

In der nächsten Woche veröffentlicht Sony Neuauflagen von Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy als gemeinsames Bundle für die PlayStation 5 . Beide Titel wurden speziell an die neueste Konsolengeneration angepassst und bieten somit etwa eine schönere Grafik kürzere Ladezeiten und verbesserten Sound. Der Launch-Trailer stimmt schon jetzt auf die Abenteuer von Nathan Drake und Chloe Frazer ein.Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection bietet drei unterschiedliche Grafikmodi - wer also in nativer 4K-Auflösung bei 30 FPS spielen möchte, kann dies im Qualitäts-Modus tun. Im Performance-Modus laufen beide Singleplayer-Abenteuer dann mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Im Leistung+-Modus gibt es dann sogar 120 FPS, jedoch bei 1080p. Unabhängig davon profitieren die Spiele von neuen Animationen, deutlich reduzierten Ladezeiten und 3D-Raumklang. Anpassungen an den DualSense-Controller sollen Interaktionen mit der Spielwelt noch intensiver wirken lassen.Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint am 28. Januar 2022 für die PlayStation 5. Wer bereits eines der beiden Spiele für die PlayStation 4 besitzt, kann für 10 Euro ein Upgrade auf das neue Bundle durchführen. Später im Jahr erscheint dieses außerdem für den PC, einen Termin hierfür hat Sony jedoch noch nicht genannt.