Uncharted - Legacy of Thieves: Trailer zum PC-Release veröffentlicht

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist ab sofort auch für den PC erhältlich. Das Bundle enthält die Hits Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy, die für den PC noch einmal technisch überarbeitet wurden. Im Launch-Trailer zeigt Sony Ausschnitte aus den beiden Spielen.Nachdem die Uncharted: Legacy of Thieves Collection bereits im Januar dieses Jahres für die PlayStation 5 erschienen war, kommen nun endlich auch PC-Spieler in den Genuss der beiden Adventures. Mit der Veröffentlichung feiert die bislang konsolenexklusive Reihe zudem ihre Premiere auf der Plattform.Portiert wurde die Sammlung vom Studio Iron Galaxy, das unter anderem auch schon Spyro Reignited Trilogy und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für den PC umgesetzt hat. Für Nathan Drakes und Chloe Frazers Abenteuer gibt es am PC etwa die Unterstützung von AMD FidelityFX Super Resolution 2 und von Ultrawide-Monitoren, erweiterte Grafikoptionen, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche sowie ein Auto-Pause-Feature. Gespielt werden darf auch hier mit dem DualSense-Controller oder eben einem anderen Gamepad beziehungsweise mit Tastatur und Maus.