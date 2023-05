System Shock im Launch-Trailer: Das Remake zum Klassiker ist da

Allein gegen die Killer-KI SHODAN

Leicht verspätet ist ab heute das Remake von System Shock für den PC erhältlich. So wie im Original aus dem Jahr 1994 müssen sich Spieler im Weltraum einer durchgeknallten KI widersetzen und so die Erde retten. Wie das aussieht, zeigt der offizielle Launch-Trailer.Schauplatz des System Shock-Remakes ist, so wie damals auch schon, die Citadel-Raumstation, die von der künstlichen Intelligenz SHODAN übernommen wurde. Kurzerhand verwandelt diese die gesamte Besatzung in seelen- und willenlose Cyborgs, natürlich bis auf eine Ausnahme und so schlüpfen Spieler in die Rolle des letzten Überlebenden, der sich SHODAN entgegenstellt, da diese es als nächstes auf die Erde abgesehen hat.Natürlich kommt das Remake der Nightdive Studios und Prime Matter mit eine rundum verbesserte Grafik, neuer Musik sowie Soundeffekten daher. Auch die Steuerung und die Benutzeroberfläche wurden überarbeitet, zudem gibt es neue Herausforderungen und Gegner. Unter anderem kommt auch ein neues Hacking-System zum Einsatz. Wie im neuen Video noch einmal zu hören ist, leiht erneut die Synchronsprecherin Terri Brosius der feindlichen KI ihre Stimme.Eigentlich sollte das Remake von System Shock bereits Ende März erscheinen, jedoch musste es noch einmal kurzfristig verschoben werden. Seit dem 30. Mai 2023 ist es nun aber via Steam bei GOG und im Epic Games Store zu haben. Konsolenfassungen für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S folgen auch noch, allerdings zu einem späteren und noch nicht genannten Zeitpunkt.