System Shock Remake - Neuer Trailer und Alpha-Demo verfügbar

Schon seit einer Weile befindet sich bei den Nightdive Studios ein Remake des Klassikers System Shock in der Entwicklung. Wer möchte, kann das Spiel derzeit in Form einer Alpha-Demo ausprobieren, alternativ gewährt aber auch ein brandneuer Trailer Einblicke in den Shooter-Rollenspiel-Mix.Die Demo kann bei Steam und GOG heruntergeladen werden, allerdings soll diese nur für eine begrenzte Zeit bereitstehen. Interessierte sollten sich also besser nicht allzu viel Zeit mit dem Download lassen. Zu beachten gilt, dass es sich ausdrücklich um eine Alpha-Demo handelt. Diese gibt somit nicht den finalen Zustand des Spiels wieder, wenn es um Grafik, Inhalte und Performance geht.Wann die Entwicklung des Remakes abgeschlossen sein wird, ist noch nicht bekannt. Wenn es soweit ist, soll das Spiel neben dem PC auch für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen.