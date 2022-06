System Shock: Ein neuer Gameplay-Trailer stimmt auf das Remake ein

Prime Matter und die Nightdive Studios haben einen neuen Trailer System Shock veröffentlicht. So wie im Original aus dem Jahr 1994 legen Spieler sich auch im Remake in einer Raumstation mit der größenwahnsinnigen KI Shodan an.Bei System Shock handelt es sich um ein vollständiges Remake des Klassikers mit komplett neuer HD-Grafik, neuer Musik und Soundeffekten, einer verbesserten Steuerung und Verbesserungen beim Gameplay und der Benutzeroberfläche. Inhaltlich soll der Titel sich eng an seinem Vorbild orientieren - auch dieses Mal leiht dabei die Synchronsprecherin Terri Brosius der künstlichen Intelligenz Shodan ihre Stimme.System Shock kann für den PC zwar bereits bei Steam, GOG und Co. vorbestellt werden, ein Release-Datum gibt es aber leider auch weiterhin nicht. Versionen für die PlayStation 4 PlayStation 5 , sowie Xbox One und Xbox Series X/S befinden sich ebenfalls in der Entwicklung.