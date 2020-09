Super Mario 3D All-Stars - Die Spielesammlung im Überblick

Pünktlich zum 35. Dienstjubiläum des Kult-Klempners Mario veröffentlicht Nintendo die Spielesammlung Super Mario 3D All-Stars ex­klu­siv für die Nintendo Switch . Diese umfasst drei 3D-Klassiker, welche allesamt für die Hybrid-Konsole optimiert wurden.In einem neuen Video gibt Nintendo einen Überblick über die Sammlung. Diese enthält mit Super Mario 64 das erste vollständig in 3D gehaltene Abenteuer von Mario, welches ur­sprüng­lich 1996 für das Nintendo 64 erschienen. In Super Mario Sunshine muss der Held wie schon einmal 2002 auf dem Nintendo GameCube den Frieden in einem idyllischen In­sel­pa­ra­dies wiederherstellen. Ebenfalls mit dabei: Super Mario Galaxy. Das Spiel erschien erstmals Ende 2007 für die Wii. Hier kann Mario unter anderem Welten besuchen, in denen die Schwerkraft ausgesetzt wurde.Alle drei Spiele wurden für Super Mario 3D All-Stars speziell für die Nintendo Switch op­ti­miert und laufen in HD-Auflösung im 16:9-Format. Außerdem gibt es einen Musik-Player-Modus, in dem sich der Soundtrack jedes Spiels direkt anhören lässt. Super Mario 3D All-Stars erscheint am 18. September 2020.