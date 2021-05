Subnautica: Below Zero - Launch-Trailer zum Unterwasser-Abenteuer

Subnautica: Below Zero hat bei Steam den Early Access verlassen und ist somit in der finalen Version erhältlich. Gleichzeitig wurde das Survival-Abenteuer auch für die Konsolen von Microsoft, Sony und Nintendo veröffentlicht. Passend zum Start hat Bandai Namco einen Launch-Trailer zum Spiel freigegeben.In Subnautica: Below Zero kehren Spieler in die Tiefen des Wasserplaneten 4546B zurück, um weitere, bisher unentdeckte Regionen zu besuchen, fremde Lebensformen zu er­for­schen und wahren Hintergründe eines tödlichen Zwischenfalls auf einer Forschungsstation aufzudecken. Spieler müssen dabei auch nach Rohstoffen suchen, neue Basen errichten und stets den eisigen Temperaturen und rauen Bedingungen von Below Zero trotzen.Neben Steam ist Subnautica: Below Zero auf dem PC auch im Epic Games Store erhältlich. Zudem ist das Spiel nun auch für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erhältlich.