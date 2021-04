Subnautica Below Zero: Cinematic-Trailer zur Unterwasser-Simulation

Bandai Namco und der Entwickler Unknown Worlds Entertainment stimmen mit einem neuen Cinematic-Trailer auf das Unterwasser-Abenteuer Subnautica: Below Zero ein, welches im Mai für PC und Konsolen erscheint. Zu sehen sind in dem Video einige der Dinge, mit denen sich Spieler auf einem Wasserplaneten herumschlagen müssen.Auf dem PC ist Subnautica: Below Zero schon seit längerer Zeit bei Steam im Early Access verfügbar. Schon seit Januar 2019 können Spieler dort in der Fortsetzung zu Subnautica auf den Wasserplaneten 4546B zurückkehren und in eisige Tiefen abtauchen - oder Gebiete jenseits des Meeres erkunden. Neben wichtigen Rohstoffen zum Ausbau der eigenen Basis und Herstellung von Ausrüstungsgegenständen lassen sich dabei auch geheimnisvolle Ar­te­fak­te entdecken und fremdartige Lebewesen beobachten. Doch Vorsicht: Nicht jede Kreatur auf 4546B ist friedfertig.Subnautica: Below Zero erscheint am 14. Mai 2021 nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 4 Xbox Series X und Switch.