Nightingale: Das Survival-Adventure ist im Early Access gestartet

Das Open-World-Survival-Crafting-Abenteuer Nightingale ist auf dem PC im Early Access gestartet. Dies verkündete nun das Entwicklerteam Inflexion Games, welches zudem einen passenden Trailer mit vielen neuen Gameplay-Eindrücken veröffentlicht hat.Nightingale führt Spieler wahlweise allein oder zusammen mit Freunden in eine Reihe unterschiedlicher Welten, die über Portale miteinander verbunden sind. Diese sogenannten Fae-Welten laden mit ihren unterschiedlichen Landschaften wie Sümpfen, Wüsten oder Wäldern zum Erkunden ein, stecken aber auch voller Gefahren. Vor allem die riesigen Apex-Kreaturen sollen immer wieder für neue Herausforderungen sorgen.Spieler können in den Welten von Nightingale zudem Gebäude oder auch ganze Siedlungen bauen und so nicht nur einen sicheren Unterschlupf für erschöpfte Weltenwandler erschaffen, sondern dort dann auch NPC-Helfer anwerben, die beim Sammeln von Ressourcen oder der Produktion wichtiger Güter helfen.Nightingale ist ab sofort via Steam und im Epic Games Store erhältlich.