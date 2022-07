Stray: Das perfekte Spiel für Katzenliebhaber erscheint morgen

Mit Stray erscheint demnächst ein neues Adventure, bei dem alle Katzenfans voll auf ihre Kosten kommen dürften. In diesem muss nämliche eine streunende Katze durch eine geheimnisvolle Welt voller Roboter begleitet werden.Stray ist ein originelles Adventure, in dem sich eine Katze in einer verfallen Cyberstadt wiederfindet und nach einem Weg sucht, aus dieser zu entkommen und wieder nach Hause zu finden. Damit dies überhaupt möglich ist, muss zunächst das uralte Rätsel der Stadt gelüftet werden - immerhin scheint diese menschenleer und nur noch von Robotern und gefährlichen Kreaturen bewohnt zu werden.Zum Glück ist der pelzige Vierbeiner dabei nicht auf sich allein gestellt, denn dieser wird von einer kleinen fliegenden Drohne mit der Kennung B-12 begleitet, die mit der fremdartigen Welt interagieren kann. Gespielt wird dabei in der Third-Person-Perspektive.Stray erscheint am 19. Juli 2022 für den PC sowie die PlayStation 4 und PlayStation 5