Splatoon 3 - Nintendo kündigt den Farb-Shooter für die Switch an

Nintendo hat Teil 3 der bunten Farbenschlacht Splatoon für die Nintendo Switch an­ge­kün­digt. Am bewährten Gameplay wird sich nichts ändern, dafür gibt es aber neue Levels, Waffen und Anpassungsmöglichkeiten für die Inklinge und Octolinge.Splatoon 3 war eine von mehreren überraschenden Ankündigungen bei der Nintendo Direct am vergangenen Mittwoch. Gezeigt wurde während der Online-Präsentation ein erstes Vi­deo, welches zunächst ein paar der Möglichkeiten zeigt, den eigenen Charakter anzupassen. Anschließend sehen wir, wie der individuell gestaltete Inkling mit einem Zug in die Stadt Splats­ville fährt. Ganz zum Schluss gibt es dann auch noch kurz tatsächliches Gameplay zu sehen.Ansonsten hat Nintendo noch nicht allzu viele Details zu Splatoon 3 verraten. Bis zur Ver­öf­fent­li­chung ist dafür aber noch jede Menge Zeit, denn das Spiel soll erst im Verlauf des nächs­ten Jahres erscheinen.