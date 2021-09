Splatoon 3 - Neuer Trailer stimmt auf den Story-Modus des Spiels ein

Nintendo zeigt in einem neuen Trailer weitere Eindrücke aus dem Spiel Splatoon 3, das im nächsten Jahr für die Nintendo Switch erscheint. Neben Ausschnitten aus dem Multiplayer geht es in dem Video auch um die Story-Kampagne, die sich um die Rückkehr der Mammalianer dreht.Wie es von offizieller Seite heißt, schlüpfen Spieler im Story-Modus von Splatoon 3 in die Rolle von Nr.3, um in Alterna die fiese Oktarianer-Armee zu besiegen. Während dieser Mission gilt es außerdem, die Rückkehr der Mammalianer und deren Verbindung zum Flauschplasma genauer untersuchen, das überall in der Welt aufgetaucht ist. Die mit einem Fell bedeckte Substanz ist dabei jedoch nicht ganz ungefährlich, weshalb ein direkter Kontakt unbedingt vermieden werden sollte. Hier sind Spieler auch auf die Hilfe der freundlichen Salminis angewiesen, denn den kleinen Kreaturen kann das Flauschplasma nichts anhaben.Im Mehrspieler-Modus erwartet Spieler dann das bereits aus den beiden Vorgängern bekannte Gameplay, wobei es auch hier neue Regionen, Waffen, Styles und Manöver gibt. Im Arsenal sind beispielsweise eine Bogenwaffe und ein Krabbenpanzer zu finden. Splatoon 3 erscheint 2022 exklusiv für die Switch, ein genaues Datum hat Nintendo bisher noch nicht genannt.