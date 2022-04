Splatoon 3 startet im September, neuer Revierkämpfe-Trailer

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Splatoon 3 veröffentlicht und zeigt in diesem nicht nur ziemliche bunte Revierkämpfe, sondern verrät auch den Release-Termin des Shooters. Die Rückkehr der Inklinge findet demnach am 3. September dieses Jahres auf der Nintendo Switch statt.Das Video zeigt knapp vier Minuten neues Gameplay-Material aus den Revierkämpfen, die auch dieses Mal wieder mit dabei sind. In diesem Online-Modus treten zwei Teams mit jeweils bis zu vier Spielern gegeneinander an. Ziel ist es, möglichst viel Bodenfläche des gewählten Levels in der Farbe des eigenen Teams einzufärben. Neben neuen Arenen gibt es zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten und Waffen wie einen Bogen oder einen Krabbenpanzer.Darüber hinaus wird Splatoon 3 auch einen Story-Modus bieten, in dem Spieler es mit der Oktarianer-Armee aufnehmen müssen. Noch mehr Abwechslung verspricht der kooperative Spielmodus Salmon Run, der einige Überraschungen mitbringen dürfte.