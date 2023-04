Spider-Man: Across the Spider-Verse: Neuer Trailer zum Kinofilm

Spider-Man: Across the Spider-Verse startet im Juni in den deutschen Kinos und soll dann möglichst nahtlos an den gewaltigen Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Ein neuer Trailer zeigt jetzt, welche Probleme dann auf Miles Morales im Multiversum zukommen.Spider-Man: Into the Spider-Verse konnte mit einer Mischung verschiedener Animationsstile sowohl einen Oscar als auch einen Golden Globe als bester Animationsfilm gewinnen und so überrascht es nicht, dass auch die Fortsetzung Across the Spider-Verse weiter an diesem Konzept festhält. Inhaltlich wird die Geschichte von Miles Morales weitererzählt, der einerseits in Brooklyn zusehen muss, wie er sein Privatleben und seine Rolle als Vollzeit-Superheld verbinden kann.Anderseits spielt im Film natürlich auch das Multiversum wieder eine große Rolle. Hier lernt "unser" Spider-Man dank Gwen Staceys Hilfe noch viele weitere Versionen seiner selbst kennen, die gemeinsam die verschiedenen Realitäten beschützen. Als es mit dem Auftauchen einer neuen Bedrohung jedoch zu Konflikten zwischen den vielen Spider-People kommt, muss Morales allein einen Weg finden, das Multiversum sowie seine Freunde und Familie zu retten.Kinostart von Spider-Man: Across the Spider-Verse in Deutschland ist am 1. Juni 2023 .