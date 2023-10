Marvel's Spider-Man 2: Sony zeigt den Launch-Trailer zum PS5-Spiel

Am Freitag erscheint Marvel's Spider-Man 2 für die PlayStation 5 und schickt dann gleich zwei Spider-Men in ein neues Abenteuer. Den Launch-Trailer gibt es bereits jetzt, dieser zeigt eine Mischung aus Gameplay und Ausschnitten aus den Zwischensequenzen.Spider-Man 2 spielt rund neun Monate nach dem Ende von Marvel's Spider-Man: Miles Morales (2020). Peter Parker und Miles Morales machen auch weiterhin gemeinsam den Verbrechern in New York das Leben schwer, bekommen es nun aber gleich mit mehreren Schurken auf einmal zu tun. Im Trailer sehen wir etwa Kraven, Lizard, Sandman und Venom. Zu allem Übel hat Peter noch mit weiteren Problemen zu kämpfen, denn in seinem Körper entwickeln sich mächtige Symbiontenkräfte, die er aber nur schwer kontrollieren kann.Spieler können während der gesamten Geschichte nahezu beliebig zwischen den beiden Helden hin- und herwechseln und die Spielwelt frei erkunden. Diese soll durch das Hinzukommen der Stadtteile Brooklyn und Queens nun noch einmal ein gutes Stück größer als in den beiden Vorgängertiteln sein.Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023, zunächst einmal exklusiv für die PS5. Da sowohl Marvel's Spider-Man als auch Marvel's Spider-Man: Miles Morales inzwischen für den PC umgesetzt wurden, gilt ein späterer PC-Port dieses Mal wieder als sehr wahrscheinlich.