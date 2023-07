Marvel's Spider-Man 2: Story-Trailer zum PS5-Spiel eingetroffen

In San Diego findet derzeit mal wieder die Comic-Con statt - da überrascht es wenig, dass Sony und das Studio Insomniac Games ein neues Video zu Marvel's Spider-Man 2 veröffentlicht haben. Der Story-Trailer soll uns mit der Handlung des PS5-Spiels ein wenig vertraut machen und er zeigt, welche Gefahren auf die beiden Spider-Man warten.Spieler schlüpfen in Marvel's Spider-Man 2 abwechselnd in die Rollen von Peter Parker und Miles Morales, die jeweils in ihrer Rolle als Spider-Man ihre Heimatstadt New York beschützen. Diese hat den doppelten Schutz auch bitter nötig, denn mit Kraven the Hunter treibt nicht nur ein neuer Superschurke im Big Apple sein Unwesen: Auch das Auftauchen eines außerirdischen Symbionten (Venom) sorgt für riesige Probleme. Dieser scheint nämlich zunehmend Besitz von Peter Parker zu ergreifen.Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023, dann zunächst einmal exklusiv für die PlayStation 5 . Zusammen mit dem neuen Trailer hat Sony außerdem ein limitiertes Hardware-Bundle vorgestellt , welches eine PS5-Konsole im Spider-Man-Design und einen optischen passenden DualSense-Controller enthält.