Soulframe: Neues Fantasy-MMO der Warframe-Entwickler enthüllt

Mensch gegen Natur

Jetzt schon den eigenen Spielernamen sichern

Bei der diesjährigen TennoCon hat der Entwickler Digital Extremes das neue Spiel Soulframe vorgestellt. Das Online-Rollenspiel soll zum Start kostenlos erhältlich sein und das Aufeinandertreffen von Mensch und Natur thematisieren. Was davon zu erwarten ist, verrät ein erster Cinematic-Trailer.Eigentlich widmet sich der kanadische Spiele-Entwickler Digital Extremes auf seinem digitalen TennoCon-Event meist ausschließlich Warframe, in diesem Jahr wurde mit Soulframe aber eine komplett neue Marke vorgestellt, die bis auf den ähnlich klingenden Titel nur wenig mit dem mittlerweile neun Jahre alten Online-Actionspiel gemein hat.Der knapp sechs Minuten lange Ankündigungstrailer zeigt eine Scifi-Fantasywelt, in der unberührte Natur und das zerstörerische Denken der menschlichen Zivilisation aufeinandertreffen - und Mutter Natur soll sich hier durchaus zur Wehr setzen können. Zu sehen ist ein noch namenloser Held, der von einem Elch-ähnlichen Wesen gerettet wird und der dann gegen drei menschliche Gegner kämpft - und schließlich selbst einem Geschöpf der Natur hilft.Wie es das Video bereits vermuten lässt, wird sich Soulframe anders als sein Schwesterspiel Warframe weniger auf schnelle Schießeren, sondern mehr auf etwas langsamere Nahkämpfe konzentrieren. Auch in Soulframe kann die offene Welt jenseits der Kämpfe von den Spielern frei erkundet werden.Das Team von Digital Extremes gibt an, sich von Werken wie Prinzessin Mononoke oder Die Unendliche Geschichte inspirieren zu lassen. Ansonsten sind noch nicht allzu viele Details zum Spiel bekannt, da dieses sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet.Auf der offiziellen Webseite können Interessierte sich vorab schon einmal registrieren und sich dabei einen Spielernamen sichern, bevor dieser weggeschnappt wird. Zuvor ist es jedoch erforderlich, ein kleines Rätsel zu lösen. Wann Soulframe startet, ist nicht bekannt, auch wurden bislang keine unterstützten Plattformen genannt. Das Spiel soll als Free-to-Play-Titel erscheinen.