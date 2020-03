Bless Unleashed - Free-2-Play-Titel auf der Xbox One gestartet

Bandai Namco und der koreanische Entwickler Neowiz haben das Online-Rollenspiel Bless Unleashed für die Xbox One veröffentlicht. Zum Start der Free-to-play-Version gibt es einen neuen Trailer mit Eindrücken aus dem Spiel.Für Käufer eines Gründerpaketes fiel der Startschuss bereits Ende Februar, ab sofort können aber auch alle anderen Interessierten in die Fantasy-Welt von Bless Unleashed eintauchen und sich gemeinsam in Gefechte gegen gefährliche Monster stürzen. Zu Beginn des Abenteuers darf zwischen unterschiedlichen Klassen und Rassen gewählt werden, die einen jeweils eigenen Kampfstil mitbringen.Bless Unleashed ist vorerst exklusiv für die Xboxe One erhältlich. Ob das Spiel künftig noch für den PC und die PlayStation 4 startet, ist derzeit nicht bekannt.