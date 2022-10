Silent Hill: ein Remake, zwei neue Spiele und vieles mehr angekündigt

Silent Hill 2 Remake & Silent Hill Townfall

Return to Silent Hill

Silent Hill Ascension & Silent Hill f

In den letzten Jahren war es ziemlich ruhig um die Marke Silent Hill geworden, doch jetzt hat Konami wieder einiges mit dem Horror-Franchise vor: Am Mittwochabend kündigten die Japaner neben einem Remake von Silent 2 gleich zwei neue Spiele, einen weiteren Film und eine interaktive Serie an.Der Reihe nach:erwartet uns ein Remake des zweiten Teils der Spielereihe auf Basis der Unreal Engine. Verantwortlich für das Projekt ist das polnische Entwicklerstudio Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch Project). Zwar wird das Spiel von Grund auf neu entwickelt, dennoch soll es die Atmosphäre seines 2001 veröffentlichten Vorbilds originalgetreu einfangen. Eine neue Schulterkamera soll einen veränderten Blick auf das Geschehen liefern.Ein erster Trailer zeigt, was wir in visueller Hinsicht von dem Spiel erwarten dürfen. Einen Termin gibt es bislang noch nicht. Zum Start soll das Silent Hill 2-Remake zunächst exklusiv für den PC (via Steam) und die PlayStation 5 erscheinen. Zwölf Monate später könnte dann aber auch eine Version für die Xbox Series X/S folgen.Mit(im Video ab 3:05) befindet sich außerdem ein komplett neues Spiel bei Annapurna Interactive und NoCode in der Entwicklung. Der erste Teaser-Clip verrät hier nicht allzu viel. Wir sehen ein altes mobiles TV-Gerät, welches unheimliche Signale empfängt. Uns wird also wohl die gewohnte Psycho-Horrorkost der Reihe erwarten. Einen Release-Termin gibt es nicht, dieser dürfte aber ohnehin noch recht weit entfernt sein.Nach dem durchaus erfolgreichen Film Silent Hill (2006) und dem weniger erfolgreichen Silent Hill: Revelation (2012) wird die Reihe ein drittes Mal auf die Kinoleinwand zurückkehren. Für(im Video ab 4:10) nimmt erneut Christophe Gans auf dem Regiestuhl Platz. Inhaltlich wird Return to Silent Hill an den ersten Film anknüpfen beziehungsweise die Story des Videospiels Silent Hill 2 aufgreifen.In der Ankündigung spricht Gans über seine ambitionierte Vision des neuen Films, zudem bekommen wir erste Storyboards zu sehen. Details zur Besetzung oder ein Veröffentlichungsdatum fehlen derzeit noch.Zumindest ein grobes Startdatum gibt es hingegen für(im Video ab 10:48). Hierbei handelt es sich um ein interaktives Serienprojekt von Genvid, Bad Robot, Behaviour und DJ2, bei dem die Zuschauer live den Verlauf der Handlung mitentscheiden können. Einen Reset-Knopf soll es dabei nicht geben, geschehenes bleibt somit endgültig und soll dann auch in den Silent Hill-Kanon einfließen. Weitere Details dürften in den nächsten Wochen und Monaten folgen, Interessierte können sich für Updates auf Ascension.com registrieren. Der Startschuss soll 2023 fallen.Zuletzt wurde mit(im Video ab 12:00) ein weiteres Spiel angekündigt, welches sich derzeit bei Neoboards Entertainment in Taiwan in der Entwicklung befindet. Das Studio ist unter anderem für Resident Evil Resistance und Resident Evil: Re:Verse verantwortlich. Der Ankündigung zufolge handelt es sich hier aber um kein Multiplayer Spiel, sondern ein klassisches Horror-Adventure. Schauplatz wird hier Japan in den 1960er-Jahren sein, ein erster Trailer zeigt zwar ästhetische, irgendwie aber auch etwas verstörende Szenen. Die Geschichte stammt von Ryukishi07, einem Autor visueller Romane.Eine vollständige Aufzeichnung des Silent Hill Transmission-Streams gibt es bei YouTube, in diesem wurden zudem noch neue Modellfiguren und weitere Fan-Artikel vorgestellt.