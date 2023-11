Silent Hill: Ascension: So nehmt ihr an der interaktiven Serie teil

Zuschauer entscheiden, wer lebt und wer stirbt

Kostenlos im Livestream und auf Abruf

Mit Silent Hill: Ascension ist heute Nacht eine neue Horror-Serie gestartet, in der die Zuschauer den Verlauf der Handlung aktiv mitgestalten können. In einem neuen Video erklären Konami und Genvid Entertainment jetzt noch einmal ausführlich, wie das funktioniert.Silent Hill: Ascension rückt das Schicksal zweier Familien in den Mittelpunkt, die an unterschiedlichen Orten auf der Welt von Monstern terrorisiert werden. Genauere Einblicke lieferte hier erst vor wenigen Tagen der Premierentrailer zur Serie . Wie sich die Geschichten genau entfalten, steht dabei tatsächlich bisher nicht fest, denn dies hängt von den Zuschauern ab, die den Ausgang entscheidender Momente selbst beeinflussen.Dazu setzt die Serie allerdings nicht auf ein einfaches Abstimmungssystem, sondern auf sogenannte Influence Points (Einflusspunkte). Das bedeutet: Zuschauer können größeren Einfluss auf ihnen besonders wichtige Entscheidungen nehmen, indem sie eine größere Menge Punkte vergeben. Dabei gilt zu beachten, dass einmal von den Teilnehmern getroffene Entscheidungen endgültig sind und in den Kanon von Silent Hill einfließen.Einflusspunkte lassen sich auf verschiedene Art und Weise verdienen, beispielsweise durch das Lösen von Rätseln oder auch durch die Teilnahme an besonderen Live-Sequenzen am Ende jedes Streams. In diesen müssen Zuschauer einem Hauptcharakter dabei helfen, eine gefährliche Situation zu überstehen.Die Premiere der neuen Show wurde in der Nacht auf Mittwoch um 2:00 Uhr deutscher Zeit übertragen. Neue Folgen gibt es täglich zur selben Zeit, diese können aber auch nachträglich angeschaut werden. Beim Voting kommt man internationalen Zuschauern ebenfalls entgegen, denn für jede Entscheidung gibt es ein Zeitfenster von mindestens 24 Stunden.Silent Hill: Ascension kann grundsätzlich kostenlos angeschaut werden, und zwar über die offizielle Website oder die Apps für Android und iOS . In allen drei Fällen ist jedoch eine Registrierung erforderlich. Wer möchte, kann die Serie durch den Kauf eines Season Pass unterstützen und erhält dadurch zusätzliche Einflusspunkte sowie Zugang zu weiteren Rätseln.