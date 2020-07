Shadow Warrior 3 mit erstem Teaser-Trailer vorgestellt

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Devolver Digital und der Entwickler Flying Wild Hog haben den nächsten Teil der Shadow-Warrior-Reihe offiziell angekündigt. Im Ent­hül­lungs­trailer zeigt Serienheld Lo Wang schon einmal, dass er noch nichts von seiner Durchschlagskraft eingebüßt hat - und auch noch immer reichlich coole Sprüche auf Lager hält.Für Shadow Warrior 3 werden erneut wilde Schießereien und brutale Nahkämpfe in Aussicht gestellt, wenn Lo Wang ein weiteres Mal die Apokalypse verhindern muss. Zur Story ist be­kannt, dass der Actionheld bei seiner neuen Mission einen uralten Drachen wieder ein­fan­gen muss. Zuvor müssen aber anscheinend einige Relikte beschafft werden, die in aller Welt verstreut sind.Wie das Video zeigt, kann Lo Wang in Shadow Warrior 3 auf verschiedene Bewegungs­tech­ni­ken zurückgreifen und neben Wandläufen und Doppelsprüngen auch einen neuen Greif­haken einsetzen. Wie das alles im Spiel aussieht, werden die Verantwortlichen voraus­sicht­lich bei der Gameplay-Premiere zeigen, die am 11. Juli ab 21 Uhr in einer Präsentation des Publishers stattfinden soll. Shadow Warrior 3 erscheint 2021 für den PC, Angaben zu Kon­so­len­fassungen gibt es bisher noch keine.