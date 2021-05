Shadow Warrior 3 - Reichlich Action im neuen Gameplay-Trailer

Noch in diesem Jahr setzt der Entwickler Flying Wild Hog zusammen mit Devolver Digital die Shooter-Reihe Shadow Warrior fort. Auch im dritten Teil wird der abgebrühte Sprücheklopfer Lo Wang wieder reichlich Dämonen niedermetzeln. Ein neues Teaser-Video zeigt nun Ausschnitte aus einer Mission von Shadow Warrior 3.Das Video gewährt Einblicke in die Mission "That Damn Dam", die aus einer relativ kleinen Arena besteht. Dort nimmt Lo Wang reihenweise Feinde auseinander und nutzt dabei neben Feuerwaffen und seinem neuen Enterhaken auch Fallen und eine ziemliche tödliche Gore-Waffe, die er zuvor aus dem Körper eines Monsters herausreißt. Außerdem lernen wir im Video den Gegnertyp Seeking Shokera näher kennen.Erst kurz zuvor hatte der Publisher Devolver Digital ein weiteres Video veröffentlicht , das nicht weniger blutige Spielszenen aus der Mission "Doomsday Device" zeigt. Shadow Warrior 3 erscheint noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One