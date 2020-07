Shadow Warrior 3 - Blutige Shooter-Action im ersten Gameplay-Trailer

Devolver Digital hat am Wochenende einen weiteren Trailer zu Shadow Warrior 3 veröffentlicht und darin erste Spielszenen aus dem Shooter gezeigt, in dem Lo Wang mal wieder die Apokalypse verhindern muss. Das Video veranschaulicht auch die neuen agileren Bewegungsmöglichkeiten des Helden.Shadow Warrior 3 verknüpft verschiedene Nah- und Fernkampftaktiken mit flüssigen Be­we­gungen, wenn Lo Wang Dämonen-Horden auseinandernimmt. Durch bestimmte Finishing-Modus kann der Held einige der Fähigkeiten der Gegner für sich beanspruchen - was mit­un­ter recht blutig verläuft. Im Gameplay-Trailer sind außerdem einige der teilweise doch recht ausgefallenen Waffen und Gegnertypen zu sehen. Neben Wandläufen kann Lo Wang nun auch einen Greifhaken einsetzen.Bislang wurde Shadow Warrior 3 ausschließlich für den PC angekündigt. Ein konkretes Re­lease-Datum gibt es noch nicht, bisher wird lediglich das Jahr 2021 genannt.