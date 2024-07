Sand Land: Sandstorm-Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu Sand Land veröffentlicht und stimmt mit diesem auf das Action-Rollenspiel ein, das bereits in wenigen Tagen für PC und Konsole erscheint. Zu gehen gibt es jede Menge neues Gameplay, welches von einem recht passenden Eurodance-Hit aus dem Jahr 1999 begleitet wird.Sand Land basiert auf einem gleichnamigen Manga des erst kürzlich verstorbenen Mangaka Akira Toriyama (Dragon Ball) und erzählt die Geschichte des Dämonenprinzen Beelzebub, der gemeinsam mit seinen Freunden in einer kargen Wüstenwelt nach einer sagenumwobenen Quelle sucht und dabei einige gefährliche Abenteuer erlebt.Im Video ist etwa zu sehen, wie die Helden gegen die Truppen des Königs kämpfen müssen. Dazu gibt es das Lied "Sandstorm" des finnischen DJs und Produzenten Darude zu hören. Sand Land erscheint am 26. April 2024 für den PC, die PlayStation 4 PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Wer sich von dem Spiel schon jetzt ein eigenes Bild verschaffen möchte, findet auf allen Plattformen eine kostenlose Demo-Version.