Sand Land: Neuer Trailer zum Anime-Rollenspiel von Bandai Namco

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Sand Land veröffentlicht, einem Action-Rollenspiel, das auf dem gleichnamigen Manga des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama basiert. In dem Video erfahren wir mehr zu Story und lernen die wichtigsten Charaktere kurz kennen.Sand Land spielt in einer Wüstenwelt, in der Wasser ein äußerst kostbares und seltenes Gut ist. Allerdings erzählen Legenden von einer verborgenen Quelle, die jedoch von einem skrupellosen König bewacht wird. Spieler übernehmen in diesem Szenario die Rolle von Beelzebub, dem Sohn des Teufels, der sich natürlich auf die Suche nach der Wasserquelle begibt und so die Not der Wüstenbewohner ein für alle Mal beenden möchte.Das neue Video zeigt einige Charaktere des Spiels, darunter Beelzebub und seinen Vater, aber auch den Sheriff Rao und den Dämonen Sheef, die beide den Teufelsjungen auf seinem Abenteuer begleiten. Ebenfalls zu erkennen: Beelzebub und seine Freunde sind nicht nur zu Fuß unterwegs, denn es gibt auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Fahrzeuge, die sich mit verschiedenen Bauteilen verbessern lassen.Sand Land soll schon "bald" für PC, PlayStation 4 PlayStation 5 du Xbox Series X/S erscheinen, ein genaues Datum ist aber bisher nicht bekannt.