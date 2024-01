Sand Land: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Rollenspiels

Sand Land - Release im April für PC und Konsole

Mit Sand Land erscheint in diesem Jahr ein neues Action-Rollenspiel, welches die Geschichte und Charaktere eines gleichnamigen Mangas des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama aufgreift. Zum Spiel gibt es jetzt einen neuen Trailer, außerdem hat Bandai Namco Details zu den Inhalten der Deluxe- und Collector's Edition geteilt.Der Manga Sand Land (oder auch: Sandland) erschien im Jahr 2000 in Japan, hierzulande wurde er unter anderem 2002 als Sammelband veröffentlicht. Die Geschichte handelt von dem noch jungen Dämon Beelzebub, der zusammen mit einem Sheriff namens Rao auf der zu einem Wüstenplaneten verkommenden Erde nach einer sagenumwobenen Wasserquelle sucht.Das Spiel, welches am 26. April 2024 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erscheint, wird diese Story auch aufgreifen, allerdings an verschiedenen Punkten erweitern. Im neuen Trailer ist etwa der vollkommen neue Charakter Ann zu sehen. Die Mechanikerin ist in der Manga-Vorlage nicht enthalten, wird sich im Spiel aber der Suche nach der Quelle anschließen.Neben der Standard-Edition (mit Survivalist Camo Pack als Vorbestellbonus) wird es Sand Land auch als Deluxe-Edition mit zusätzlichem Speed Demon Pack, Unterkunfts-DLC und digitalen Aufklebern geben. Außerdem kommt eine Collectors Edition in den Handel, die noch ein Steelbook, ein Postkartenset und eine Modellfigur von Beelzebub enthält.