Saints Row: Neuer Trailer konzentriert sich auf die Story

Wenige Tage vor dem Start des Saints Row-Reboots rühren Deep Silver und der Entwickler Volition auch weiterhin kräftig die Werbetrommel: nachdem es erst kürzlich ein recht ausführliches Übersichtsvideo zu sehen gab, widmet sich nun ein weiterer Trailer der Geschichte des verrückten Actionspiels - ganz ohne Spoiler.Schauplatz von Saints Row ist Santo Ileso, eine fiktive Stadt im Südwesten der USA, in der ein paar Freunde ihre eigene Verbrecherorganisation auf die Beine stellen wollen. Das Problem: Andere Gangs wie die Idols oder Marshalls haben Santo Ileso bereits fest im Griff. Der Weg an die Spitze der Macht dürfte daher für die Saints nicht ohne die eine oder andere Reiberei gelingen.Für Spieler bedeutet dies natürlich ein spaßiges Abenteuer an ungewöhnlichen Schauplätzen und mit vielen schrägen Charakteren. In gewohnter Saints-Manier bietet das Spiel dabei und massig Anpassungsoptionen für das Aussehen der eigenen Spielfigur, für Waffen und Fahrzeuge.Saints Row erscheint am 23. August 2022 für den PC (Epic Games Store) sowie für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S sowie Google Stadia.