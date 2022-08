Saints Row: Gameplay-Trailer stellt das Reboot ausführlich vor

Deep Silver und Volition haben einen weiteren Trailer zum neuen Saints Row veröffentlicht, das schon in wenigen Tagen für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. In knapp sechs Minuten gibt das Video einen ausführlichen Überblick über das, was man von dem durchaus umstrittenen Reboot erwarten darf.Wenn Saints Row am 23. August in den Handel kommt, legt die in der Vergangenheit oft als verrückte GTA-Alternative gefeierte Spielereihe einen kompletten Neustart hin. Die alten Saints mit Johnny Gat und Co. sind Geschichte, stattdessen steht eine Gruppe neuer aufstrebender Krimineller im Rampenlicht, die das Städtchen Santo Ileso für sich erobern möchte.Im Übersichtstrailer lernen wir jetzt etwa die konkurrierenden Fraktionen wie die Los Panteros, Idols und Marshalls kennen, erfahren mehr über Verbündete sowie die Anpassungsmöglichkeiten des eigenen Hauptquartiers und der Outfits. Eindrücke von verschiedenen Fahrzeugen und sonstigen Fortbewegungsmitteln hält das Video ebenfalls bereit.