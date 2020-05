Saints Row: The Third - Die Remastered-Edition im Launch-Trailer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Erst kürzlich hatten Volition und Deep Silver eine technisch überarbeitete Neuauflage von Saints Row: The Third angekündigt. Diese ist inzwischen für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Zum Start durfte der obligatorische Launch-Trailer nicht fehlen, der nochmal einen recht guten Eindruck von der verbesserten Grafik vermittelt.Saints Row: The Third gilt für viele als der bisher beste Teil der Reihe, allerdings war das Spiel bereits 2011 erschienen und sieht dementsprechend nicht mehr ganz zeitgemäß aus. Mit Saints Row The Third Remastered haben die Entwickler den Klassiker nun optisch deutlich überarbeitet und etwa neue Charakter-, Fahrzeug- und Waffenmodelle spendiert. Auch die Effekte und Beleuchtung der Spielwelt sehen jetzt besser aus.Außerdem sind in der Remastered-Edition sämtliche Erweiterungen des Originals enthalten. Neben den aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft ist die Neuauflage auch für den PC erschienen, hier ist diese aber exklusiv im Epic Games Store zu finden.