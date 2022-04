Saints Row - Die umfassenden Personalisierungsoptionen im Video

Saints-Boss nach Gusto

Fahrzeuge, Waffen und mehr anpassen

Volition und Deep Silver haben einen neuen Trailer zu Saints Row veröffentlicht und stellen darin das umfassende Anpassungssystem des Actionspiels vor. Mit diesen lässt sich nicht nur das Aussehen des eigenen Helden individuell gestalten, auch andere Charaktere, Fahrzeuge, Waffen und das Hauptquartier der Saints sind frei anpassbar.Mit der Ankündigung eines neuen Saints Row hatten die Entwickler von Volition im vergangenen Sommer nicht gerade für Begeisterung unter den Fans der Reihe gesorgt: Zu sehr unterscheidet sich das überdrehte und erzwungen coole Design der Charaktere von den Vorgängern. Vielleicht als Reaktion auf das überwiegend negative Feedback hat Volition nun die Anpassungsmöglichkeiten des Spiels vorgestellt, welche die der Vorgänger weit in den Schatten stellen sollen.Neben dem Geschlecht des Helden passen Spieler auch dessen Frisur, Gesicht, Körperbau, Alter, Hautfarbe und natürlich auch Kleidung (schichtweise) an. Diese lässt sich bis ins kleinste Details individuell gestalten - wer die Klamotten weglässt, kann dann die Geschlechtsteile des Helden mit lustigen Stickern bedecken. Neben der eigenen Spielfigur lässt sich außerdem das Aussehen der anderen Saints und Freunde den eigenen Vorlieben entsprechend gestalten.Auch bei den rund 80 unterschiedlichen Autos, Booten und Flugzeugen darf Hand angelegt werden. Neben zahlreichen Lackierungen, individuellen Upgrades und Spezialfähigkeiten lässt sich hier sogar der Motorensound ändern. Ähnlich läuft es bei den Waffen ab, wo Spieler nicht nur die Farben anpassen, sondern auf Wunsch gleich das gesamte Aussehen - wer will, kann also etwa mit einem Gitarrenkoffer oder einem Gehstock schießen.Auch im Hauptquartier der Saints, einer alten Kirche, können Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und diese etwa mit Deko-Elementen ausstatten. Letztendlich wird auch das gesamte Stadtbild von Santo Ileso verändert, wenn Spieler ihren Weg in der Welt des Verbrechens voranschreiten.Wer noch mehr über die Anpassungsoptionen in Saints Row erfahren möchte, kann sich eine Aufzeichnung des "Personalisierungsorgie-Showcase" anschauen, das in voller Länge bei YouTube zum Abruf bereitsteht.