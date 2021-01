Roller Champions - Ubisoft lädt zur Closed Beta ein, neuer Trailer

Ubisofts Funsport-Titel Roller Champions startet im nächsten Monat in seine nächste Beta-Phase, an der aber nur eingeladene Spieler teilnehmen dürfen. Interessierte können sich ab sofort für den Test anmelden, außerdem steht ein neuer Trailer zum Abruf bereit. Das Video zeigt, welche neuen Inhalte die Demo mit sich bringt.In Roller Champions treten Spieler in rasanten Matches gegeneinander an. Jedes Team setzt sich dabei aus drei Teilnehmern zusammen, die auf Rollschuhen laufend einen Ball in das gegnerische Tor befördern müssen. Zuvor muss allerdings zusammen mit dem Ball min­des­tens eine Runde in der Arena ohne Unterbrechung durch den Gegner absolviert werden.Wer den Pre-Alpha-Test im letzten Sommer verpasst hat, bekommt schon bald eine neue Chance: Am 17. Februar um 18:00 Uhr startet die geschlossene Beta des Spiels, welche dann bis zum 1. Marz um 22:00 Uhr andauert. Interessierte können sich ab sofort auf der offiziellen Webseite für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One registrieren und sich so die Chance zur Teilnahme sichern.Roller Champions soll noch in diesem Jahr als Free-to-play-Titel erscheinen. Fortschritte aus der Beta werden dann allerdings nicht in das fertige Spiel übertragen, jedoch verspricht Ubisoft exklusive Belohnungen für Betatester.