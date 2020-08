Rollenspiel Black Myth: Wu Kong mit Gameplay-Video vorgestellt

Der chinesische Entwickler Game Science hat mit Black Myth: Wu Kong ein Action-Rollenspiel vorgestellt, das ein wenig an Titel wie Dark Souls oder Sekiro erinnert, allerdings tief in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist. Angekündigt wurde das Spiel mit einem recht ausführlichen Gameplay-Video, das einen durchaus vielversprechenden Eindruck hinterlässt.Black Myth: Wu Kong basiert auf der in China äußerst populären und auch hierzulande nicht gänzlich unbekannten Geschichte "Die Reise in den Westen" und handelt somit vom Af­fen­kö­nig Wu Kong, der sich nach einer 500-jährigen Gefangenschaft zusammen mit dem Mönch Xuanzang auf eine recht beschwerliche Reise zu Buddha begibt.Die Entwickler haben nun ein rund 13 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, wel­ches aus einem Pre-Alpha-Build des Spiels stammt. Unter anderem sehen wir darin, wie Wu Kong in der äußerst detailliert gestalteten Spielwelt gegen mythische Kreaturen kämpft und mitunter auch seine eigene Gestalt wandelt und etwa als Insekt unbemerkt an Gegnern vorbeifliegt.Black Myth: Wu Kong soll für den PC und die gängigen "Mainstream-Konsolen" erscheinen, womit vermutlich die PlayStation 5 und Xbox Series X gemeint sind. Einen Termin hat das Spiel bisher noch nicht.