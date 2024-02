Rise of the Ronin: Team Ninja zeigt einen neuen Gameplay-Überblick

Das Studio Team Ninja erzählt in Rise of the Ronin ab nächstem Monat eine spannende Geschichte, welche Spieler in das Japan der Bakumatsu-Zeit führt. Wie diese sich in der offenen Welt fortbewegen können, sich Vorteile bei Kämpfen verschaffen und noch vieles mehr verrät jetzt ein neues Video.Die rund vier Minuten lange Übersicht zeigt: Wer im Yokohama des 19. Jahrhunderts vorwärtskommen möchte, muss dies nicht zwingend zu Fuß erledigen: Unser Held kann nämlich auch reiten und sich mit einem Wurfanker schnell auf Hausdächer hochziehen oder andere sonst nur schwer erreichbare Höhen erklimmen. Alternativ kann man mithilfe der sogenannten Avicula elegant durch die Lüfte segeln. Diese ermöglicht dann auch blitzschnelle Überraschungsangriffe von oben.Kämpfe gibt es in Rise of the Ronin natürlich auch, wobei hier traditionelle japanische Waffen wie Schwerter oder Speere mit westlichen Schusswaffen vermischt werden. Selbst eher ungewöhnlich anmutende Utensilien können freigeschaltet werden, im Video ist etwa eine Art Flammenwerfer zu sehen. Deutlich wird zudem, dass Kämpfe taktisch anspruchsvoll sind und das richtige Timing schnell über Sieg und Niederlage entscheiden kann.Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PlayStation 5