Rise of the Ronin: Neues Action-Rollenspiel von Team Ninja enthüllt

Das Studio Team Ninja (Nioh) hat mit Rise of the Ronin ein neues Action-RPG angekündigt. Spieler erleben darin als herrenloser Krieger ein Japan, das sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Umbruch befindet. Die Handlung soll sich dabei an der echten japanischen Geschichte orientieren und natürlich werden auch Kämpfe in der offenen Welt nicht zu kurz kommen. Ein erster Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.Rise of the Ronin führt Spieler an das Ende der Edo-Zeit nach Japan. Diese Zeit, welche auch als "Bakumatsu" bekannt ist, bedeutete für das Land einen großen Wandel, unter anderem sorgte der wachsende Einfluss des Westens für ein Aufbrechen der alten Strukturen. Dieser wird nicht nur die Handlung des Spiels prägen, sondern auch das Gameplay, denn: Der Protagonist, ein noch namenloser Ronin, kann neben Katanas auch von den Schusswaffen Gebrauch machen, welche die Besucher aus dem Westen damals mitbrachten.Wie Fumihiko Yasuda von Team Ninja (via PlayStation Blog ) erklärt, befindet sich Rise of the Ronin bereits seit sieben Jahren in der Entwicklung. Erscheinen soll das Spiel allerdings erst 2024, und zwar konsolenexklusiv für die PlayStation 5 . Eine PC-Version ist damit auch weiterhin möglich und auch durchaus wahrscheinlich, offiziell angekündigt wurde eine solche aber noch nicht.