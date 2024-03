Rise of the Ronin: Launch-Trailer zum PS5-Exklusivspiel veröffentlicht

In einer Woche erscheint das Samurai-Abenteuer Rise of the Ronin exklusiv für die PlayStation 5 . Um noch einmal auf die Veröffentlichung einzustimmen, haben Sony und das Studio Team Ninja jetzt den offiziellen Launch-Trailer "The Aftermath" veröffentlicht.Schauplatz von Rise of the Ronin ist Japan im 19. Jahrhundert, eine Zeit, in der politische Unruhen, Krieg und Seuchen das Land ins Chaos gestürzt haben. Hier übernehmen Spieler die Rolle eines namenlosen Samurai, der in dieser auch als Bakumatsu bekannt gewordenen Zeit seinen eigenen Weg finden muss.Der Verlauf der Handlung und die Beziehungen zu anderen Charakteren werden somit immer wieder von den Entscheidungen des Spielers geprägt und können unterschiedliche Richtungen einschlagen - mehrere Spieldurchgänge können sich also durchaus lohnen. Zudem sorgen unterschiedliche Kampfstile und verschiedene Waffen für Abwechslung. Hier kann der Protagonist sowohl klassische japanische Nahkampfwaffen als auch aus dem Westen stammende Feuerwaffen einsetzen.Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Wer das Spiel vorbestellt, sichert sich vier zusätzliche Kampfstile sowie das Rüstungsset und Katana des Iga-Ninjas als Ingame-Bonus.