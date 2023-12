Rise of the Ronin: Release-Datum des PS5-Spiels im Trailer enthüllt

Mit Rise of the Ronin arbeitet Team Ninja derzeit an einem neuen Action-Adventure, welches exklusiv für Sonys PlayStation 5 erscheint. Dieses hat nun nicht nur einen neuen Gameplay-Trailer, sondern auch ein Erscheinungsdatum erhalten. Vorbestellungen sind bereits in wenigen Tagen möglich.Spieler folgen in Rise of the Ronin dem Pfad eines herrenlosen Samurai, der diesen mitten durch ein Japan führt, welches durch das Ende des Tokugawa-Shogunats im Chaos zu ersticken droht. Die offene Welt kann dabei frei erkundet werden, etwa zu Fuß, auf einem Pferd oder sogar mit einem Gleiter. Als Waffen stehen sowohl klassische Schwerter und Speere, aber auch westliche Schusswaffen zur Verfügung, mit denen sich der Ronin gegen seine Feinde zur Wehr setzt.Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 für die PS5, einmal als Standard-Edition und einmal als Deluxe-Edition. Letztere beinhaltet dann neben dem Spiel noch den Stab des Iga-Ninjas, das Toyokuni-Schwertpaar, das Bando-Krieger-Rüstungsset und das formelle japanische Kleidungsset als digitale Extras.Wer möchte, kann Rise of the Ronin bereits ab dem 14. Dezember vorbestellen und sichert sich damit dann außerdem die vorzeitigen Freischaltungen von vier zusätzlichen Kampfstilen sowie des Katana- und Rüstungssets des Iga-Ninjas.