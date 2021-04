Resident Evil Village: Trailer, 2. Demo und Arcade-Modus angekündigt

Neue Village-Demo für alle Plattformen

Capcom hat im Rahmen eines weiteren Showcase-Events neue Details zu Resident Evil: Village bekannt gegeben. Demnach wird mit dem achten Teil der Reihe der Mercenaries-Spielmodus zurückkehren, zudem darf schon bald auf allen unterstützten Plattformen eine Demo­ver­si­on ausprobiert werden - wenn auch zeitlich stark begrenzt. Weiter wurde ein neuer Trailer mit frischen Spielzenen und Story-Details gezeigt.Capcom hatte bereits vor einigen Wochen eine zweite Demo für Resident Evil: Village angekündigt, welche dann auch auf allen un­ter­stütz­ten Plattformen verfügbar sein wird. Beim Showcase am gestrigen Donnerstagabend hat der Entwickler nun ein konkretes Datum genannt: Die Demo startet am 2. Mai 2021 um 2:00 Uhr nachts, wird dann aber nur einen Tag lang verfügbar sein. Und es gibt eine weitere Einschränkung: Zwar darf mit dem Schloss und dem Dorf ein recht großes Areal besucht werden, nach einer Stunde Spielzeit wird die Demo allerdings wieder beendet. Besitzer einer PS4 oder PS5 dürfen zusätzlich am 17. April das Dorf und am 24. April das Schloss in Form einer 30-Minuten Demo erkunden. Hier ist die Demo dann jeweils ab 17:00 Uhr acht Stunden lang verfügbar.Capcom hat außerdem bestätigt, dass der beliebte Arcade-Modus The Mercenaries auch bei Resident Evil: Village wieder mit dabei ist. Hier geht es darum, eine bestimmte Menge Gegner innerhalb des Zeitlimits zu erledigen. Neu ist, dass Spieler zwischen den Runden Waffen und Verbesserungen kaufen dürfen. Mit den ebenfalls neuen Fähigkeits-Boostern können Spieler vorübergehend etwa schneller laufen, Angriffe besser abwehren oder mehr Schaden verursachen.Auf dem Showcase-Event wurden außerdem ein VR-Modus für Resident Evil 4 (exklusiv für die Oculus Quest) und ein Crossover-Event mit Dead by Daylight angekündigt sowie ein neuer Trailer zur Netflix-Serie Resident Evil: Infinite Darkness gezeigt. Capcom stellt den vollständigen Stream zum Nachholen mit deutschen Untertiteln bei YouTube bereit.Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X und Google Stadia.