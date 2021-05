Resident Evil: Infinite Darkness startet im Juli, neuer Trailer zur Serie

Videos automatisch starten

Netflix hat den weltweiten Starttermin von Resident Evil: Infinite Darkness bekannt ge­ge­ben. Demnach steht die auf der Videospielreihe Resident Evil basierende Animationsserie ab dem 8. Juli dieses Jahres auf der Streaming-Plattform bereit. Passend zur Ter­min­be­kannt­ga­be gibt es einen längeren Trailer, der auch schon in der deutschen Synchro-Fassung vor­liegt.



Fans von Resident Evil haben in diesem Jahr gleich mehrere Anlässe zur Freude: Nachdem erst kürzlich mit Resident Evil Village der achte Teil der Reihe für PC und Konsole erschienen ist, startet im Juli 2021 bei Netflix die Anime-Serie Infinite Darkness, in der dann die Se­ri­en­fi­gu­ren Leon S. Kennedy und Claire Redfield im Fokus stehen. Die beiden werden in einen Anschlag auf das Weiße Haus verwickelt, das von einer Welle Zombies angegriffen wird - wie sich zeigt, scheint der Angriff mit den Ereignissen in Raccoon City im Zusammenhang zu stehen.



Die gesamte Geschichte von Resident Evil: Infinite Darkness wird in vier Folgen erzählt. Die Serie entstand beim Studio Quebico, Regie führte Eiichiro Hasumi.