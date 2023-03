Resident Evil 4: Capcom zeigt einen süßen Anime-Trailer fürs Remake

Capcom macht mit einem ziemlich ungewöhnlichen Werbespot auf das Remake von Resident Evil 4 aufmerksam: Dieser greift zwar die Handlung des Horror-Spiels auf, wurde aber im Stil klassischer Anime-Serien realisiert, welche die Kindheit so mancher inzwischen erwachsener Gamer geprägt haben dürften.Das niedliche Video wurde von Capcom zusammen mit dem Studio Nippon Animation produziert, welches für Serien wie Wickie und die starken Männer, Heidi, Die Biene Maja oder Perrine verantwortlich ist - und genau das sieht man dem knapp eine Minute langen Clip auch an. Darin sehen wir, wie der Protagonist Leon bei seiner Suche nach der Präsidententochter Ashley Graham in dem verschlafenen spanischen Dorf ankommt und dort die Einwohner befragt. Statt Antworten bekommt er aber nur eine Axt in den Kopf - auch wenn das ganze Video komplett blutleer bleibt.Andere Charaktere aus dem Spiel wie die Tentakel-Hunde oder den ikonischen Kettensägen-Mann gibt es im Video ebenfalls kurz zu sehen. Ob uns nach der ersten Episode "Leon and the Mysterious Village" aber tatsächlich noch weitere Folgen erwarten, ist ungewiss.Das Remake von Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S