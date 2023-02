Neuer Trailer zu Resident Evil 4 ist da, Demoversion folgt bald

Capcom hat einen weiteren Trailer zum Remake von Resident Evil 4 veröffentlicht und gleichzeitig neue Details zum Spiel geteilt. So dürfen sich Fans über die Rückkehr des beliebten Mercenaries-Modus freuen, außerdem wird es noch vor dem Release im März eine spielbare Demo geben.Der dritte Trailer feierte am späten Donnerstagabend bei Sonys jüngstem State of Play-Stream seine Premiere. Zu sehen gibt es in diesem eine Reihe neuer Szenen mit dem Protagonisten Leon S. Kennedy, der den Auftrag erhalten hat, die entführte Tochter des Präsidenten zu retten. Die Suche nach dem Mädchen führt den Agenten schließlich in ein entlegenes spanisches Dorf, welches allerdings von Kultisten und den serientypischen Mutationen heimgesucht wird.Mit dem Video bestätigt Capcom zudem, dass der Mercenaries-Modus des 2005 veröffentlichten Originals auch im Remake wieder enthalten sein wird. In diesem Minispiel müssen Spieler möglichst viele Gegner in einem knappen Zeitfenster besiegen, um so Punkte zu sammeln und den Highscore zu knacken.Zumindest für die PlayStation 4 und PlayStation 5 wurde außerdem eine Demoversion angekündigt. Diese soll bald verfügbar sein, ein genaues Datum hat Capcom aber nicht genannt. Da Resident Evil 4 aber schon am 24. März 2023 erscheint, dürfte der Start der Demo nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ob die kostenlose Anspielversion auch für die anderen Plattformen, also den PC und die Xbox Series X/S , kommt, ist derzeit leider nicht bekannt.