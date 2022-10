Resident Evil 4: Capcom zeigt einen neuen Trailer zum Remake

Capcom stimmt mit einem neuen Trailer auf das Remake von Resident Evil 4 ein, das im kommenden Frühjahr für PC und Konsole erscheint. Das Video feierte seine Premiere bei einem Resident-Evil-Showcase in der letzten Nacht, bei dem es noch weitere Neuigkeiten zur Reihe gab.Resident Evil 4 ist nach Resident Evil 2 und 3 der nächste Teil der Reihe, der eine vollständige Neuauflage bekommt. Im Vergleich zum 2005 veröffentlichten Original erhält das Remake nicht nur eine verbesserte Grafik auf Basis von Capcoms RE Engine, sondern auch Anpassungen beim Gameplay und der Story. Natürlich schlüpfen Spieler hier aber weiterhin in die Rolle von Leon S. Kennedy, der in einem abgelegenen Dorf in Europa nach einer entführten Präsidententochter sucht.Capcom zeigte beim Showcase außerdem einen neuen Story-Trailer zur Gold-Edition von Resident Evil Village. Diese erscheint am 28. Oktober und enthält neben dem Basisspiel noch einen Third-Person-Modus für die Kampagne, neue Charaktere sowie Levels für Die Söldner und die neue Geschichte Shadows of Rose. Am selben Tag startet schließlich noch Resident Evil Re:Verse - nach mehreren Verschiebungen, denn eigentlich sollte der Multiplayer-Titel bereits vor einem Jahr zusammen mit Village erscheinen. Weiterhin gilt: Wer Resident Evil Village besitzt oder noch kauft, erhält kostenlosen Zugang zu Re:Verse.