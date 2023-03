Resident Evil 4: Capcom zeigt eine süße Anime-Miniserie fürs Remake

"World Masterpiece Theater" trifft "Resident Evil"

Capcom macht mit einer ziemlich ungewöhnlichen Miniserie auf das Remake von Resident Evil 4 aufmerksam: Diese greift zwar die Handlung des Horror-Spiels auf, wurde aber im Stil klas­si­scher Anime-Serien realisiert, welche die Kindheit so man­cher in­zwi­schen erwachsener Gamer geprägt haben dürften.Die witzige und überaus niedliche Idee wurde von Capcom zusammen mit dem Studio Nippon Animation realisiert, welches für Serien wie Wickie und die starken Männer, Heidi, Die Biene Maja oder Perrine verantwortlich ist - und genau das sieht man den knapp eine Minute langen Episoden auch an. In der ersten Episode "Leon and the Mysterious Village" kommt der Protagonist Leon bei seiner Suche nach der Präsidententochter Ashley Graham in dem verschlafenen spanischen Dorf an und befragt die dort lebenden Einwohner. Statt Antworten bekommt er aber nur eine Axt in den Kopf - auch wenn das ganze Video komplett blutleer bleibt.In Folge 2 'A promise between the two' muss Leon die junge Dame aus der Gewalt eines Morgenstern-schwingenden Angreifers befreien und bekommt es mit El Gigante zu tun - mit fatalen Folgen. Episode 3 'Help us, old man!' zeigt schließlich, wie die beiden auf die Hilfe eines alten Mannes setzen und mit einem Helikopter aus dem Dorf fliehen wollen. Gut geht das Ganze aber auch hier wieder nicht aus. Andere Charaktere aus dem Spiel wie die Tentakel-Hunde oder den ikonischen Kettensägen-Mann gibt es in den Videos ebenfalls kurz zu sehen.Das Remake von Resident Evil 4 ist seit dem am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Im Vergleich zum Original gibt es neben einer stark verbesserten Grafik auch zahlreiche Gameplay-Verbesserungen und eine erweiterte Story.