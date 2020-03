Resident Evil 3 - Neuer Trailer rückt Jill Valentine in den Mittelpunkt

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

In wenigen Tagen erscheint mit Resident Evil 3 eine Neuauflage des dritten Teils der legendären Survival-Horror-Reihe für den PC und Konsolen. So wie im Original wird dann wieder Jill Valentine im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Capcom hat der Kämpferin jetzt einen eigenen Trailer gewidmet.Das neue Video hat eine Länge von rund drei Minuten und zeigt viele neue Szenen mit der Heldin, die in Raccoon City nicht nur von Zombies und Mutationen, sondern auch von Umbrellas Geheimwaffe Nemesis verfolgt wird. Im Video ist Jill Valentine auch im Multi­player-Part Resident Evil Resistance in Aktion zu sehen.Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Vorbesteller sichern sich bis dahin kostenlos die Kostüme aus dem Originalspiel von 1999. Ab heute (27. März) darf zudem die Open Beta des Mehrspieler-Modus auf allen drei Platt­formen angespielt werden.