Resident Evil 3 - Capcom lässt im neuen Trailer Nemesis los

Nach der überaus gelungenen Neuauflage von Resident Evil 2 warten Fans gespannt auf das Remake des dritten Teils der Horror-Reihe. Darin darf dann selbstverständlich auch der übermächtige Nemesis nicht fehlen, dem Capcom nun einen eigenen Trailer gewidmet hat.Nemesis gehört zweifelsohne zu den gefährlichsten Kreaturen, die die Welt von Resident Evil bisher heimgesucht haben. In Teil 3 machte der scheinbar unbesiegbare Mutant schon im Original aus dem Jahr 1999 Jagd auf Jill Valentine und hielt selbst schwerem Beschuss stand. Daran wird sich in der Neuauflage nichts ändern, wobei der Nemesis durch eine verbesserte beziehungsweise nun überhaupt erst vorhandene KI noch deutlich gefährlicher werden dürfte.Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . So wie beim Remake zu Resident Evil 2 kommt auch hier die RE Engine zum Einsatz.