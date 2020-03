Resident Evil 3 - Capcom fasst die bisherige Geschichte zusammen

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bevor das Remake von Resident Evil 3 Anfang April für PC und Konsolen erscheint, gibt Capcom in Form eines Videos einen Überblick über die bisherigen Ereignisse. Wer also vorab noch einmal seine Erinnerungen ein wenig auffrischen möchte, kann dies ab sofort tun. Außerdem steht ab heute eine Demoversion des Spiels zum Download bereit.Der sogenannte "Raccoon City Incident Report" fasst in rund viereinhalb Minuten die wichtigsten Geschehnisse von Resident Evil 0, Resident Evil 1 und Resident Evil 2 zusammen. Dazu zählen etwa der Vorfall in einem alten Herrenhaus oder der Ausbruch des T-Virus in Raccoon City. Wer die drei Spiele noch nicht durchgespielt hat, muss daher mit Spoilern im Video rechnen.Ab heute (19. März 2020) steht auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One außerdem eine spielbare Demoversion von Resident Evil 3 zum Download bereit. In rund einer Woche (27. März) darf dann zusätzlich der Multiplayer Resident Evil Resistance in Form einer Open Beta ausprobiert werden. Die finale Version des Spiels erscheint am 3. April.