Redfall: Bethesda zeigt erste Gameplay-Szenen aus dem Koop-Shooter

Mit Redfall hatten die Macher von Prey und Dishonored bereits vor rund einem Jahr einen neuen Koop-Shooter vorgestellt, in dem Spieler allein oder gemeinsam in einer Kleinstadt Vampire bekämpfen. Wie der Shooter tatsächlich aussieht, zeigte der Entwickler Arkane gestern Abend zum ersten Mal beim Xbox & Bethesda Showcase.Im rund fünf Minuten langen Video sehen wir, wie Layla, eine von vier spielbaren Helden beziehungsweise Heldinnen, eine Kirche in der von Vampiren heimgesuchten Stadt Redfall untersucht. Die ziemlich gesprächige (und etwas nervige) junge Dame wird dabei gleich mit mehreren Blutsaugern konfrontiert. Wie in einer späteren Szene zu sehen ist, sind in den Reihen der Gegner aber auch ganz normal sterbliche Kultisten zu finden.Redfall wird von Arkane als Open-World-Shooter beschrieben, der sich sowohl allein als auch im Koop zusammen mit bis zu drei Freunden spielen lässt. Neben der mit telekinetischen Kräften gesegneten Layla gehören zum Team außerdem noch der Scharfschütze Jacob, die Technikexpertin Remi und der Kryptidenjäger Devinder. Redfall erscheint 2023, ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt.