Quake 2: Das Remaster des Kult-Shooters ist ab sofort erhältlich

Neue Mission und verbesserte Grafik

Optimierte Gegner-KI und Multiplayer mit Crossplay

Nachdem die Gerüchteküche um eine Neuauflage von Quake 2 zuletzt kräftig gebrodelt hatte, schafft Bethesda Software nun Fakten: Das Remaster des Shooter-Klassikers ist ab sofort für nahezu alle Plattformen erhältlich und bringt neben verbesserten Gameplay-Features auch eine optimierte Grafik und sogar neue Inhalte mit.Das Remaster von Quake 2 umfasst neben der Basiskampagne auch die beiden Missionspakete "The Reckoning" und "Ground Zero" sowie eine Portierung von Quake II 64, welches ursprünglich exklusiv für die Nintendo 64 erschienen war. Quake 2-Veteranen kommen mit der neuen Episode "Call of the Machine" auf ihre Kosten, die von Machine Games entwickelt wurde und Spieler im Kampf gegen die Strogg durch Zeit und Raum reisen lässt.Zwar wurde die Grafik nicht von Grund auf erneuert, im Vergleich zum Original zumindest aber verbessert. Bethesda nennt hier etwa eine optimierte Beleuchtung, dynamische Schatten und überarbeitete Waffen- sowie Gegnermodelle. Auf unterstützten Plattformen wird zudem eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und 4K-Auflösung geboten.Beim Gameplay gibt es ebenfalls kleinere Änderungen, welche jedoch das gewohnte Spielgefühl nicht grundsätzlich verändern sollen. Waffen zeigen beim Abfeuern nun ein Mündungsfeuer, es gibt neue Schadensindikatoren und Feinde verhalten sich intelligenter. Ein Kompass zeigt mit Pfeilen jederzeit an, wo sich das nächste Missionsziel befindet.Quake 2 kommt außerdem mit einem Online- sowie lokalem Multiplayer-Modus. Dank Crossplay sind dabei sogar plattformübergreifende Partien möglich. Alle fünf Kampagnen können zudem kooperativ mit Freunden gespielt werden.Das Remaster von Quake 2 ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich und es ist auch im Game Pass enthalten. Wer bereits eine ältere Version von Quake 2 bei Steam, im Microsoft Store oder GOG besitzt, erhält die neue Version kostenlos. Alle anderen zahlen rund zehn Euro.